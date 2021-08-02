النشرة الاقتصادية..الحكومة تخصص7.8 مليار جنيه لإسكان محدودي الدخل.. و البنك المركزي يحسم جدل العلامة المائية للنقود البلاستيكية

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار اليوم الاثنين وهي كالأتي:

الحكومة ترفع دعمها لإسكان محدودي الدخل بالموازنة لـ 7.8 مليار جنيه.. تفاصيل

رفعت الحكومة إجمالي دعمها الممنوح لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بمعدل 2.1 مليار جنيه ، حيث تخصيص 7.8 مليار جنيه من إجمالي الإنفاق الحكومي علي دعم برنامج الاسكان الاجتماعي للفئات المهمشة والأولي بالرعاية مقابل 5.7 مليار جنيه تم إنفاقها فعليا علي ذلك البرنامج خلال العام المالي الماضي.

بعد مزاعم العلامة المائية.. رد البنك المركزي علي مخططات اللجان الإلكترونية للإخوان

حسم البنك المركزي المصري الجدل الدائر حول العلامة المائية ذات التقنية الجديدة في العملات البلاستيكية المقرر طرحها مطلع نوفمبر المقبل من فئة 10 و20 جنيها، إذ تسببت اللجان الإلكترونية التي نظمتها بعض الفئات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ في ظهور حالة من الجدل ونشر معلومات مغلوطة عن العملات البلاستيكية الجديدة، والتي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وخصوصا ألوان قوس قزح علي العلامة المائية للعملة الجديدة.

الخميس.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. وهذه توقعات القرار

يحسم البنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل، أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية رقم 5، ضمن مجموعة اجتماعات سيتم عقدها على مدار العام الميلادي الجاري بإجمالي 8 اجتماعات.

الغتوري وصبحي يتفقدان أعمال التطوير بنادى الجمارك الرياضى

أجري الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك اليوم الإثنين، جولة تفقدية لأعمال التطوير ولإنشاءات الجديدة بنادي الجمارك الرياضى بالتجمع الثالث بالقاهرة بحضور النائب عادل عبدالفضيل عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس نادى الجمارك الرياضى بالقاهرة .

للتأكد من جودتها.. التموين توجه بمتابعة المعروض من السلع بالأوكازيون

شدد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على مديريات التموين والاجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحال المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها.

البنك المركزي: تأمين فئات النقود الجديدة المصنوعة من البوليمر بعلامات مائية متطورة

أكد البنك المركزي المصري، أن نماذج العملات الجديدة المصنوعة من "البوليمر" فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

البنك المركزي يلزم البنوك بالتوسع في الشمول المالي خلال تلك المواعيد ..تفاصيل

طالب البنك المركزي المصري ، الجهاز المصرفي بضرورة زيادة عدد فعاليات الشمول المالي والتي سبق اصدار كتبا دورية بشأنها في مارس 2019؛ وبحيث تكون علي مدار العام اعتبارا من سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفال الدولة بعيد الفلاح و شهر ديسمبر المقبل للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

هبة ذكي: 93% من المشروعات الناشئة تفشل في الاستمرار لأكثر من عام

قالت هبة ذكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحصائيات العالمية أظهرت أن هناك 7 مشروعات من كل 100 مشروع استطاع الاستمرار في العمل بعد عام من إنشائه.