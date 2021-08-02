نشرة تحقيقات| الملاريا تضرب صفوف المنتخب الوطني.. وإيران تشيد بمشروع الشام الجديد

ناقش قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من الاخبار المحلية والإقليمية على مدار اليوم، التي تشغل بال كثير من قرائنا.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 1 أغسطس …

ضرب مرض الملاريا صفوف المنتخب الوطني لكرة الصالات بعد أن حقق إنجازا كبيرا وحصد بطولة الأمم الأفريقية التى كانت تقام في نيجيريا، بعد الفوز على المنتخب الليبي في المباراة الأخيرة وظهرت أعراض الملاريا أيضا على أعضاء البعثة الليبية وتوفي اللاعب أيمن النقريش بسببها.

واكتشفت بعثة "الفراعنة" عقب عودتها إلى البلاد بأيام قليلة إصابة عدد من لاعبي المنتخب بمرض الملاريا، لتبدأ رحلة علاج اللاعبين في مواجهة المرض القاتل.

ووفقا لاتحاد كرة قدم الصالات، فإن عدد الإصابات بالملاريا في منتخب الفراعنة وصل إلى 3 حالات، وهم: إبراهيم كمال، محمد رمضان، وحسام حسن.

يتوالى سقوط جماعة الإخوان المسلمين من دولة إلى أخرى، وأصبحت أعمال جماعة الإخوان السوداء مكشوفة لدى شعوب المنطقة، وخاصة الدول التي عانت بسببهم الويلات وكادت أن تهلك وتسقط في نفق مظلم، لولا يقظة الشعوب والأجهزة الوطنية التي لم ترض أن تشاهد بلادها وهي تنهار على أيدى جماعة خائنة لا تنتمي لهذه الأوطان.

بدأت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بعد أن تولت الجماعة حكم البلاد لمدة عام، حيث كان العام كفيلا بكشف حقيقتهم لدى المصريين، وتكرر نفس الأمر في ليبيا حيث سيطرت الجماعة على رئاسة مجلس الوزراء بقيادة فايز السراج ولكن تمت الإطاحة بهم بجهود أبناء الدولة الليبية.

وفي تونس لم يختلف الوضع كثيرا، فقد رفض الشعب التصرفات والقرارات الخاطئة التي كادت أن تذهب بالبلاد إلى الهلاك، وقرر الرئيس قيس سعيد وضع حد لتصرفات جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة الإسلامية، حيث أقال رئيس الحكومة الإخواني هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان بقيادة زعيم حركة النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي لمدة 30 يوما.

وفي هذا الصدد نظم «صدى البلد»، ندوة بعنوان «مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة بعد الانهيار في تونس»، حيث استضاف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، والكاتب الصحفي أحمد سلطان الباحث في شؤون الإسلام السياسي.

قال أحمد سلطان، إن الوصف الصحيح لجماعة الإخوان في كل دول العالم حاليا، هو وصف "الجماعة المأزومة"، لأن تنظيم الإخوان يعيش أزمة وشيخوخة كبيرة تنعكس على ممارستها السياسية وعلى تعاطيها مع الأزمات التي تمر بها.

وأوضح أن الأزمة لدي جماعة الإخوان تكمن في عقلية الجماعة ومنهجية التفكير الذي تتبعه الجماعة، وهو ما أوصلها إلى نتائج خاطئة.

وحول الوضع الليبي، قال إن هناك سعيا إقليميا ودوليا لتهيئة الأمور وضمان عدم انفراط عقد الدولة وتحولها إلى مجموعة من المليشيات.

بعد عامين ونصف العام من بلورة الفكرة و 11 شهر من إطلاق مشروع «الشام الجديد» وما ترتب عليه من اجتماعات ضمت قيادات الدول الثلاث مصر والعراق والأردن، خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، معلنا ترحيب بلاده بمشروع «الشام الجديد» بين العراق والأردن ومصر.

وأكد زاده في مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت، ترحيب بلاده الدائم بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، مضيفا بأن «إيران تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة».

رغم جهود الحكومات وتحركاتها الدؤوبة لمحاولة سحب قطاع الطيران المدني من قاع أزمة الجائحة الوبائية Covid_19 الذي سقط فيها قبل نحو عام ونصف، إلا أن موسم التشغيل الصيفي للرحلات الجوية جاء للعام الثاني على التوالي مخيبًا للآمال رغم ظهور اللقاحات الخاصة بالفيروس المستجد.