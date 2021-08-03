هاجمتهم سلعوة .. إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة في المنيا

هاجمت سلعوة 9 أشخاص بمدينة ملوى جنوب المنيا ، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بإصابة 9 أفراد بحي جنوب مدينة ملوى نتيجه هجوم حيوان سلعوه المفترس، وتم نقل المصابين إلى ملوي العام، وتمكنت قوات الأمن من قتلها.

وقال الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، أن المصابين التسع أُصيبوا بإصابات طفيفة، على إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس، وتم عمل الإجراءات الطبية والعلاجية لهم، وحين التأكد من امتثالهم الشفاء التام سيتم تصريح الخروج لهم من المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لتحديد نوع الحيوانه كونه سلعوة من عدمه، لإتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادى مثل تلك الحوادث.

