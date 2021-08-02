أخبار الفن.. بيونسيه تتفوق على مايكل جاكسون.. محمد رمضان يثير الجدل.. ومرض بيومي فؤاد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

الحمد لله على الابتلاء.. رامى وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا

نشر الفنان رامى وحيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رامى وحيد: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».

بعد إعلان أجره فى موسى وهوسه بالأسود والتماسيح.. محمد رمضان يثير الجدل

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع بعدد من التصريحات عبر صحيفة "The National" الإماراتية.

وقال محمد رمضان : وجدت صعوبة شديدة فى بداية دخولى عالم التمثيل حيث حاولت من خلال مسرحية ولم يتم قبولي، وبعدها عافرت من أجل البقاء وشاركت في مسرحية "قاعدين ليه" وكنت باخد 25 جنيها، وكنت سعيد جدًا عندما أعود الى والدتى وأشترى لها الفاكهة".

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

نشرت صفحة الفنان بيومى فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعرضه لفقدان الوعى أثناء تواجده فى الإمارات.

وعلق بيومى فؤاد : "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان افقدني الوعي لمدة 24 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا”.

وتابع بيومى فؤاد : “ملحوظة فيه ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

فى أول بث مباشر.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدى .. تفاصيل

قدم الفنان محمد هنيدى بثا مباشرا مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو الأول له وكشف فيه العديد من التفاصيل والتصريحات المثيرة.

وروى محمد هنيدى تفاصيل تعرضه للضرب من جانب والده بسبب عمه الذى كان يحرجه بسؤاله عن جدول الضرب وفى إحدى المرات سأله عن جدول 9 فأصيب بحالة من الصمت وهو ما دفع والده لضربه.

بعد تفحم سيارتها.. "صدى البلد" يكشف تطورات الحالة الصحية للمطربة سمر

يكشف “صدى البلد”، تطورات الحالة الصحية للمطربة سمر بعد تعرضها لحادث سير على طريق الساحل الشمالي وتفحم سيارتها.

أول تعليق من أشرف عبد الباقى على مشاركة حمو بيكا في مسرحية الساحل

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مسرحية “شمسية وأربع كراسى” والتى من المقرر ان تعرض فى 5 اغسطس الحالى.

وقال أشرف عبد الباقى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن حمو بيكا يظهر بشخصه فى المسرحية وهو مجرد افيه نستعين به فى المسرحية حيث يظهر فيها حمو بيكا بشخصية الشاب الذى أحدث ازمات فى الساحل وقرر الهروب للمسرح وهذه تفاصيل ظهوره فى العرض المسرحى.

لسة محتاجه دعواتكم.. أول تعليق لـ إيمان الحصري عن حالتها الصحية

نشرت الإعلامية إيمان الحصري تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كشفت فيه بعض التفاصيل عن حالتها الصحية، وذلك بعد فترة طويلة من تلقيها العلاج.

وقالت ايمان الحصري: “أول مرة أكون قادرة اكتب على فيس بوك من شهور .. والله مش عارفة اقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير اوي نفسي أكلمها و أقولها شكرًا”.

بيونسيه تتربع على قائمة مجلة Rolling Stone لأعظم 100 فيديو كليب غنائي

طرحت مجلة Rolling Stone الفنية قائمة لأفضل 100 فيديو كليب غنائي على مر العصور التي تربعت عليها بيونسيه متفوقة على مايكل جاكسون وليدي جاجا والعديد من نجوم الموسيقى العالمية.