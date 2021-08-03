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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يرتكب جريمة.. الإسماعيلي: اختلاف اللغة والثقافة سبب أزمة عبد الرحمن مجدي

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن اختلاف الثقافات و عامل اللغة ، كلاهما كان سبباً رئيسياً في أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش والمنتخب الوطني الأوليمبي خلال رحلة الفراعنة بطوكيو.

وقال وحيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق: “عبد الرحمن مجدي لم يرتكب فعلاً مشيناً تجاه إحدى عاملات فندق إقامة المنتخب الأوليمبي في طوكيو ، وإلا كان الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب أصدر قراراً بإعادته إلى مصر واستبعاده من المعسكر ، ولكن الإختلاف في اللغة كان سبباً رئيسياً في حدوث تلك الأزمة”.

واختتم وحيد : الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بعد غد الأربعاء ، وهي مباراة صعبة للغاية مثلها كمثل بقية المباريات المقبلة للدراويش ، فضغط المباريات يضع جميع الأندية تحت ضغط كبير نظراً لضيق الوقت .

وصلت اليوم بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مطار القاهرة، بعد المشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها اليابان، حتى 8 أغسطس الجاري.

وكان المنتخب الأولمبي قد ودع منافسات الأولمبياد من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام منتخب البرازيل يوم الخميس الماضي، بهدف دون رد سجله ماتيوس كونها بتسديدة أرضية متقنة.

وشكل منتخب البرازيل أكثر من هجمة خطيرة أمام مرمي محمد الشناوي في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية من لاعبي منتخب مصر .

ولم يستطع منتخب مصر تشكيل خطورة على مرمي البرازيل في ظل بطء قوي في الهجمات المرتدة التى يعتمد عليها شوقي غريب .

وعاني منتخب مصر من صعوبة نقل الكرة من نصف ملعبه الي ملعب المنافس بشكل غريب كما أن عدد كبير من اللاعبين لهم واجبات دفاعية مما يعطل الهجمات بسبب قلة اللاعبين في الخط الامامي .

وتأهل المنتخب الأولمبي للدور ربع النهائي بعد احتلاله وصافة مجموعته خلف إسبانيا بفارق نقطة وحيدة، لكن الفراعنة فشلوا في معادلة أفضل إنجاز لهم بالوصول لنصف النهائي والحصول على المركز الرابع في نسختي أمستردام 1928، طوكيو 1964.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.


وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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