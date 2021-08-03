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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد| السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ سد جوليوس نيريري التنزاني.. و"الفلاحين" تكشف موعد ارتفاع أسعار الطماطم

صدى البلد
صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وانتشار أول صور للعملات البلاستيكية ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ سد جوليوس نيريري التنزاني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد من المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حالياً دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الموعد

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم التي تعتبر من أهم الخضروات والتي تقود معظم الأسعار، تراوحت ما بين 2 إلى 4 جنيهات، ومن المتوقع أن يرتفع سعرها للضعف ليتراوح ما بين 4 و8 جنيهات في شهر نوفمبر المقبل، وقد يلامس الكيلو الـ10جنيهات، حيث بداية بشاير العروة الشتوية ونهاية إنتاج العروة الصيفية .

 

شريف إسماعيل الرئيس السيسي وزير الإسكان مفتي الديار المصرية شوقي علام سد تنزانيا

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