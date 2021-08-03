موجز السوشيال ميديا... الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة... و أمير كرارة يرد على هنيدي

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#قاتلعالدوريياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتلعالدورييااهلي دعما للنادي الأهلي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الدوري 43 مطلبنا نحن شعب الأهلي نثق بكم نشد علي أيديكم نقف وراءكم نختلف في الآراء لكن نتفق علي حب الأهلي يااااارب#قاتلعالدورييااهلي "



بعد السخرية من صورته.. أمير كرارة يرد على هنيدي

علق الفنان أمير كرارة، على فبركة الفنان محمد هنيدي لصورته ووضع عليها وجهه.



وكتب أمير كرارة، عبر حسابه على “فيس بوك”، معلقا "أنا اتمرن وهنيدي يعمل فورمة

#سفيان_البقالي يتصدر تويتر بعد حصد ميدالية ذهبية للمغرب في أولمبياد طوكيو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #سفيان_البقالي بعد تتويج اللاعب سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠ متر موانع في أولمبياد طوكيو.



وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏أهنئ العداء سفيان البقالي على فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ألف مبروك المغرب على الإنجاز الرياضي"

أسطورة ورمز أهلاوي.. خالد مرتجي يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدي

احتفل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعيد الميلاد الـ 72 لـ حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.



ونشر خالد مرتجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من الصور مع حسن حمدي وعلق قائلا: "‏سيظل حسن حمدي صفحة مُضيئة في تاريخ الأهلي.. سيظل مثالاً للإنتماء والإخلاص.. سيظل أسطورة ورمز أهلاوي نفخر به دائماً.. كل سنة وحضرتك طيب".