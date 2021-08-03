عاجل
هندسة المطرية جامعة حلوان:برنامج الطاقة يطرح تخصصات جديدة وفقا لحاجة سوق العمل بعد "ملك الفبركة".. أبو يستعد لإطلاق 7 أغنيات في ألبومه الجديد لم نستفد من التأجيل.. سموحة: نتمنى إنهاء الموسم بدخول المربع الذهبي موجز السوشيال ميديا... الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة... و أمير كرارة يرد على هنيدي أخبار التوك شو | تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي .. البنك المركزي يكشف مصير العملات الورقية القديمة بعد إصدار النقود البلاستيكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا... الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة... و أمير كرارة يرد على هنيدي

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين 


#قاتلعالدوريياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتلعالدورييااهلي دعما للنادي الأهلي 
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الدوري 43 مطلبنا نحن شعب الأهلي نثق بكم نشد علي أيديكم  نقف وراءكم نختلف في الآراء لكن  نتفق علي حب الأهلي  يااااارب#قاتلعالدورييااهلي " 


بعد السخرية من صورته.. أمير كرارة يرد على هنيدي

علق الفنان أمير كرارة، على فبركة الفنان محمد هنيدي لصورته ووضع عليها وجهه.
 
وكتب أمير كرارة، عبر حسابه على “فيس بوك”، معلقا "أنا اتمرن وهنيدي يعمل فورمة

#سفيان_البقالي يتصدر تويتر بعد حصد ميدالية ذهبية للمغرب في أولمبياد طوكيو

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #سفيان_البقالي بعد تتويج اللاعب سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق ٣٠٠٠ متر موانع في أولمبياد طوكيو.
 
وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏أهنئ العداء سفيان البقالي على فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ألف مبروك  المغرب على الإنجاز الرياضي"

أسطورة ورمز أهلاوي.. خالد مرتجي يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدي

احتفل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعيد الميلاد الـ 72 لـ حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.
 
ونشر خالد مرتجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من الصور مع حسن حمدي وعلق قائلا: "‏سيظل حسن حمدي صفحة مُضيئة في تاريخ الأهلي.. سيظل مثالاً للإنتماء والإخلاص.. سيظل أسطورة ورمز أهلاوي نفخر به دائماً.. كل سنة وحضرتك طيب".

الأهلى محمد هنيدي

ترشيحاتنا

حدث ليلا| توجيهات رئاسية بإنشاء بحيرة في تنزانيا.. البنك المركزي: نماذج العملات الجديدة لم تعتمد بشكل نهائي

متحور دلتا يغزو الصين .. هل يصبح التنين بؤرة تفشي كورونا مجددا؟

لم يرتكب جريمة.. الإسماعيلي: اختلاف اللغة والثقافة سبب أزمة عبد الرحمن مجدي

الدولي للدراسات الاستراتيجية: الرئيس قيس سعيد يبعث برسائل طمأنة لرجال الدولة.. فيديو

نشرة أخبار البلد| السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ سد جوليوس نيريري التنزاني.. و"الفلاحين" تكشف موعد ارتفاع أسعار الطماطم

نشرة الصحة والمرأة.. كيفية عمل الصابون المطهر بالمنزل.. سر سلالات كورونا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خبير يوضح مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية.. فيديو

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

استفزاز جديد.. إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق يقيد استخدام مياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ