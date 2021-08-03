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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مش الميداليات.. بطل مصارعة مصري: "قالولنا انتوا رايحين الأولمبياد علشان التمثيل المشرف".. فيديو

هيثم فهمي بطل مصر
هيثم فهمي بطل مصر بالمصارعة

قال هيثم فهمي، بطل مصر في المصارعة، إن المنافسة كانت مع أبطال عالم، مؤكدا أن اللاعبين المصريين قاموا بالإعداد قبل الأولمبياد بشهر واحد.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”: "كان بيتقالنا انتو مش رايحين تجيبوا ميدالية ولكن للتمثيل المشرف”.

وتابع بطل مصر في المصارعة: "تعجبت من تلك الأقاويل، وكنت أرغب في أن نحصل على الميداليات من أجل مصر".

 

هيثم مصطفي يخسر في دور الـ16 بمنافسات المصارعة
 

وفاز لاعب منتخب روسيا سيرجي إيملين بطل العالم 2016 ووصيف بطولة العالم في 2019 علي هيثم في الدور ثمن النهائي بنتيجة 7-6 ليمنعه من التأهل لدور نصف النهائي.

وكان عبد اللطيف منيع خسر هو الآخر أمام لاعب منتخب روسيا سيرجي سيمينوف صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018 في دور ثمن النهائي بنتيجة  3-1  ليفشل منيع في التأهل لدور نصف النهائي.

وكانت سمر حمزة خسرت أيضا أمام لاعبة منتخب روسيا التاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016  في دور ثمن النهائي بنتيجة 16-12 لتمنعها من الصعود الي دور ربع النهائي.

وكانت القرعة أوقعت ثلاثي منتخب المصارعة سمر حمزة وعبد اللطيف منيع وهيثم فهمي مباريات صعبة في دور ال 16 أمام أبطال روسيا .

واصطدمت سمر حمزة في أولى مبارياتها  ضمن وزن 76 كجم باللاعبة الروسية نالتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016

وفي منافسات المصارعة الرومانية يواجه اللاعب هيثم فهمي نظيره الروسي سيرجي إيملين بطل العالم 2016 ووصيف بطولة العالم في 2019.

بينما يلتقي اللاعب عبد اللطيف منيع في منافسات وزن 130 كجم نظيره الروسي سيرجي سيمينوف صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018

وتشارك مصر في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بثمانية لاعبين هم محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

 

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

 

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

 

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

 

بطل مصر بالمصارعة الاوليمبياد الميداليات الأولمبية ريو دي جانيرو روسيا

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