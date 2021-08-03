الديهي: دار الإفتاء حققت شبه معجزة في إعادة تأهيل مفهوم الفتوى.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دار الإفتاء حققت شبه معجزة في إعادة تأهيل مفهوم الفتوى وأدواتها ومقدميها والتواصل مع جمهور المسلمين.

نقلة نوعية هائلة من دار الإفتاء

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “تن” أن هناك نقلة نوعية هائلة حدثت من دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الماضية أدت بها لأن تصبح منارة الفتوى على مستوى العالم.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حاليا دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي".

وأشار الديهي إلى أن المؤتمر تحدث عن أهمية متابعة الرقمنة فيما يخص الفتوى، وأن تكون الفتوى ممنهجة بشكل علمي يقضي على العشوائية الموجودة في التعرض للفتوى، ودار الإفتاء تضع العديد من الضوابط في هذا الإطار.