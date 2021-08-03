هدى الإتربي تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة هدى الإتربي، صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل مع صورة هدى الإتربي، عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات فيما بين: “القمر- ما شاء الله- ربنا يحفظك”.

وشاركت الفنانة هدى الإتربي، في فيلم ماما حامل الذي تقوم ببطولته مع الفنانة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، حمدي المرغني، ومحمد سلام.

وحقق فيلم ماما حامل إيرادات بلغت قيمتها 205 آلاف و204 جنيهات، السبت الماضي، وذلك بعد عرضه منذ أسبوع تقريبا، ليحتل المركز الثاني فى قائمة أفضل إيرادات، ضمن أفلام عيد الفطر.

ويناقش فيلم ماما حامل، ما يمكن أن يحدث؛ حين تصبح الأم حاملا، وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام، يجذب مختلف الفئات العمرية، بطريقة كوميدية.