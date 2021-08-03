كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي مايستحقش ينضم للمنتخب الأولمبي

قال كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، إن عبدالرحمن مجدي لا يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي.

وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عبد الرحمن مجدى مايستحقش ينضم للمنتخب الأولمبى، لأنه عائد من إصابة طويلة، وكان هناك من هم أجدر منه".

وأكمل تصريحاته: "بيان اتحاد الكرة حول أزمة عبدالرحمن مجدي؛ جاء مبهما، وكنت أتمنى أن يكون أكثر وضوحا؛ حتى لا تكثر الشائعات حول هذا الموضوع".

القصة كاملة .. تفاصيل واقعة عبد الرحمن مجدي في طوكيو 2020

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر، الاثنين، إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، وإحالته للتحقيق، لما صدر منه خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إنه بعد مباراة مصر واسبانيا وقبل مواجهة الأرجنتين ، دخلت سيدة يابانية، لتقوم بتنظيف غرفة عبدالرحمن مجدي ولكنها خرجت ويبدو عليها القلق والاضطراب.

وأوضح حتحوت، أن الفتاة اشتكت للشرطة بتعرضها للتحرش، ليتوجه عدد من أفراد الأمن، إلى الغرفة وتبين أنها للثنائي عمار حمدي وعبدالرحمن مجدي، وقد خضعا للتحقيق لمدة 5 ساعات.

وأفاد حتحوت، بأن عبدالرحمن مجدي نفى الواقعة، وقال إنه أراد منحها 250 جنيها مصريا؛ بعد تنظيفها للغرفة، ولكنها رفضت، واتهمته بأنه حاول احتضانها، وأكدت أن اللاعب كان وحيدا في الغرفة، ليتم تبرئة عمار حمدي.

وأشار إلى أن مسئولي بعثة مصر، قدموا اعتذارا مكتوبا للـ"فيفا" واللجنة الأولمبية، وموقعا عليه من اللاعب نفسه.