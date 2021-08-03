كريم شحاتة: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري

قال كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، إنه يتمنى تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم.



وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي، ولكننا سنلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الزمالك".

وأكمل:" بصفتي زملكاوي، فإنني أتمنى تتويج الزمالك بالدوري، ولكننا لن نتهاون أمام الفارس الأبيض، والممر الشرفي أقل ما نقدمه لـ الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال".

وتابع: "نخوض 4 مباريات في 9 أيام، وهذا أمر صعب على البنك الأهلي، ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف".

واختتم تصريحاته: "الدوري في الموسم الحالي صعب جدا، وضغط المباريات يصعب من توقع البطل".