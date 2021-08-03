بازوكا: الإسماعيلي مقبل على 7 مباريات صعبة.. واللاعبون أخذوا مستحقاتهم

قال سيد عبد الرازق “بازوكا”، نجم النادي الإسماعيلي السابق، إن الفريق مقبل على مباريات صعبة للغاية بدءًا من مباراة الغد، أمام بيراميدز .

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'' مع الإعلامي محمد فاروق: الأندية لم تستفد من فترة توقف الدوري العام، حيث أن عودة المسابقة ستضع الأندية تحت ضغط كبير.

وأكمل: الإسماعيلي سيخوض 7 مباريات صعبة للغاية في 19 يوما فقط، وهو ما سيؤثر سلبا على الفريق، خاصةً في ظل عدم وجود بدلاء على مستوى الفريق الأساسي.

واختتم بازوكا: لاعبو الإسماعيلي حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهذا يحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، رغم اختلافي معه في وقت سابق.