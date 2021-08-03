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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. المغربي عبد اللطيف الصديقي يتأهل لنصف نهائي سباق 1500 متر

صدى البلد

تأهل العداء المغربي عبد اللطيف الصديقي إلى الدور نصف النهائي من سباق 1500 متر، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

واحتل العداء المغربي، المركز الخامس في سباق 1500 متر، محققاً زمنا قدره 3:36,23 دقيقة؛ ليتأهل للدور نصف النهائي.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي من سباق 1500 متر، يوم الخميس المقبل، الموافق 5 أغسطس.

وكان العداء المغربي سفيان البقالي قد توج بالميدالية الذهبية أمس في منافسات 3000 متر موانع؛ ليحقق الذهبية السابعة في تاريخ مشاركات المغرب بدورة الألعاب الأولمبية، وتصبح المغرب أكثر بلد عربي يتوج بالميداليات الذهبية في الأولمبياد مناصفة مع مصر.

وتشارك المغرب في أولمبياد طوكيو ب 45 رياضي بواقع 31 من الرجال و 14 من السيدات في رياضات، ألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والملاكمة والكانوي والدراجات والفروسية والسلاح والجولف والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والشراع والسباحة والتايكوندو والترايثلون ورفع الأثقال والمصارعة.

وتمتلك المغرب طوال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية 24 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 5 فضيات و 12 ميدالية برونزية في رياضات، ألعاب القوى والملاكمة.

عبد اللطيف الصديقي الألعاب الأولمبية سفيان البقالي اولمبياد طوكيو 24 ميدالية متنوع 7 ميداليات ذهبية

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