انتظام رباعي المنتخب الأولمبي بمعسكر الزمالك.. اليوم

ينتظم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب .

يأتي هذا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث عاد رباعي الزمالك إلى القاهرة أمس الإثنين برفقة المنتخب الأولمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض منح الرباعي الأولمبي راحة أمس قبل الانتظام في معسكر الفريق، اليوم الثلاثاء.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الناشئين فقط للتدريب الصباحي اليوم الثلاثاء خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض جميع لاعبي الفريق التدريب المسائي اليوم، بعدما فضل كارتيرون إراحة اللاعبين الكبار من التدريب الصباحي بعد خوض ودية مياه البحيرة مساء امس والتي فاز فيها الفريق بسباعية نظيفة.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.