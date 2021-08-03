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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. كيشو يطيح ببطل كوريا ويتأهل لمواجهة أرمينيا في ربع نهائي المصارعة

صدى البلد

تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الي دور ربع النهائي بوزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحقق كيشو الفوز في افتتاح مشوراه بدور ثمن النهائي علي لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو  بنتيجة 7-6  ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

يذكر أن محمد مصطفي لاعب منتخب مصر للمصارعة نجح في التأهل الي دور ربع النهائي اليوم بالفوز علي لاعب بيلا روسيا بنتيجة 9-1  وينتظر الفائز من مواجهة بطلي اذريبجان وكوبا.

وكانت منافسات مصر في اليوم الثاني للمصارعة شهدت خروج ايناس خورشيد  من المنافسات بشكل رسمي بعد خسارة الألمانية أنا كارمن في ربع النهائي من الأوكرانية ألا شيركاسوفا بنتيجة 6-0، لتفقد لاعبة مصر فرصة دخول دور الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.

وكانت لاعبة منتخب المانيا انا كارمن قد فازت على ايناس خورشيد في دور ثمن النهائي بنتيجة 7-0 لتمنع بطلة مصر من الصعود الي دور ربع النهائي.

وشهدت منافسات اليوم الأول للمصارعة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 توديع الثلاثي عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16.

ولم ينجح أي من الثلاثي التأهل إلى ربع النهائي في المنافسات، كما خسروا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية بعد خسارة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

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