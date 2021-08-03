لأول مرة.. أحمال التغذية الكهربية تصل 33 ألف ميجاوات أمس

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال ذروة، أمس الإثنين، بلغت أقصى الأحمال الكهربائية 33 ألف ميجاوات، لأول مرة، خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه مع ارتفاع الأحمال، أمس، كان المتاح على الشبكة الكهربائية 45 ألفا و150 ميجاوات، في حين بلغ الاحتياطي حوالي 11 ألفا و750 ميجاوات.

وأكدت وجود استقرار كبير في التغذية الكهربائية، أمس، موضحة: "هذ يمثل مردود إيجابي لما تم من تطوير في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية، خلال السبع سنوات السابقة، بدعم كبير من القيادة السياسية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات، وما زال العمل مستمرا؛ لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربائية، مع وجود احتياطي في إنتاج الكهرباء يسمح لنا بتصديرها إلى دول الجوار".