سلوفينيا تتأهل لنصف نهائي الأولمبياد لكرة السلة بعد الفوز على ألمانيا

تأهل منتخب سلوفينيا لكرة السلة لنصف نهائي الأولمبياد بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة 94-70، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم /الثلاثاء/ على صالة (سايتاما سوبر ارينا)؛ في إطار الدور ربع النهائي بمنافسات كرة السلة (رجال)، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



وتقدم منتخب سلوفينيا في الربع الأول بنتيجة 25-14، ونجح منتخب ألمانيا في الانتصار بالربع الثاني بنتيجة 23-19، وتفوقت سلوفينيا في الربع الثالث بنتيجة 22-17، ونجح المنتخب السلوفيني في التفوق بالربع الرابع؛ لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 94-70.



وتستكمل مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات كرة السلة - في وقت لاحق اليوم - حيث يواجه منتخب أسبانيا نظيره الأمريكي، وتلعب إيطاليا مع فرنسا، ويلعب منتخب أستراليا مع الأرجنتين.