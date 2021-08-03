مهرجان "نقابة المهن التمثيلية" المسرحي يستقبل طلبات المشاركة 5 أغسطس

أعلن المخرج والفنان المسرحي سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي"التجربة الأولى"، بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان اعتبارا من يوم 5 أغسطس وحتى يوم 10 أغسطس الجاري.

شروط المشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية



ووضعت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي شروطا واضحة للمشاركة بالدورة السادسة من المهرجان المزمع إقامتها في شهر سبتمبر القادم، وهى أن تكون عناصر العرض المسرحي عناصر نقابية فقط ويمنع أن يجمع أحد العناصر بين عرضين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين.



كما يجب أن لا يكون العرض قد سبق وقدم في أى جهه آخرى، وأن لا يقل زمن العرض عن 45 دقيقة ولا يزيد عن 90 دقيقة، كما يشترط أن يكون المخرج ومهندس الديكور لم يسبق لهم تقديم أى تجربة على مسرح الاحتراف.



الدورة السادسة من المهرجان تقام فعالياتها يوم 10 من شهر سبتمبر المقبل،برئاسة الدكتور الفنان أشرف زكي وإدارة الفنان سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير.