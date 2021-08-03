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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البترول يستعرض موقف تحصيل مستحقات مسحوبات الغاز من العملاء

صدى البلد

عفد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لاستعراض موقف تحصيل مستحقات مسحوبات الغاز من العملاء " المنزلى والتجارى والصناعى"، والعمل على التيسير على العملاء من خلال توفير العديد من البدائل التى تعتمد على التحول الرقمى بما يحول دون تراكم معدلات الاستهلاك.


وأوضح طارق الملا أن تنفيذ التوجه لتركيب عدادات مسبقة الدفع وكذلك استبدال العدادات القديمة بالعدادات مسبقة الدفع سيضمن لمنظومة تحصيل قيمة مسحوبات الغاز الاستمرار بأداء أفضل سواء من حيث سهولة تحصيل المستحقات وتلافى الصعوبات التى قد تعترض عمل المنظومة، مشيراً إلى أنه تم تركيب 426 ألف عداد مسبق الدفع حتى الآن.


وتم خلال الاجتماع - الذى ضم الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد"- استعراض الوسائل التي تم استحداثها لتسجيل قراءات استهلاك الغاز وكيفية السداد للعملاء والتيسير عليهم وتمكينهم من تسجيل القراءة وتسديد الفاتورة بأنفسهم  وذلك من خلال الموقع الرسمى للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg ، أو ابلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلى على المحمول أو تطبيق الشركة على المحمول والذى يتم تحميله من على موقع الشركة، أو ابلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماى فورى على الانترنت ، أو التليفون الأرضى لمكاتب خدمة العملاء فى كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

 

كما من الممكن أن يتم ابلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى من خلال خط التليفون الأرضى على رقم 09000727 أو المحمول على رقم 5727 ، أو ابلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزى من أى محمول على رقم 1122، وكذلك يمكن للعملاء ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصرى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ، أو ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فورى ومصارى وخدماتى وممكن وبى وضامن وأمان أو أن يتم ابلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة فى بعض الكمبوندات والنوادى والمصالح الحكومية كجهات خارجية ، أو ابلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلى المتحد ، أو ابلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذى تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً ، أو يتم ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الالكترونية من خلال تطبيقات محفظتى الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الاسكندرية ومحفظة بنك QNB، أو ابلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاى ستور وآب ستور ، فيما أشار رئيس شركة بتروتريد للتجهيز لاتفاق مع شركات المدفوعات الفورية على توفير خدمة شحن كروت الغاز وتفعيلها تباعاً فى أقرب وقت.

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