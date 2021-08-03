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برلمان

محمد زين الدين : متابعة "مدبولى" لمبادرة "حياة كريمة" يضمن لها النجاح

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين ،عضو مجلس النواب

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ليس لحرصه على متابعة تنفيذ المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس السيسى " حياة كريمة " ولكنه لحرصه على عقد لقاءات مفتوحة مع أهالى القرى التى يتم تنفيذ هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ مصر مشيداً باللقاء المفتوح الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى مع عدد من أهالي قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" .

 

وأشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على مدار 24 ساعة فى قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالى وحل مشاكلهم بإذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحى الذى كان دومًا شكوى دائمة لأهالينا فى كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية، لافتًا إلى أنه فى ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كافة المشروعات التنموية التى يتمناها الأهالى فى هذه القرى.

 

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خلال تفقده مشروعات "حياة كريمة" بالمنوفية.. مدبولى يجرى حوارا مع المواطنين ويؤكد: توجيهات من الرئيس بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر لتغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم

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القليوبية في 24 ساعة| المحافظ يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة.. الجيزاوى يصدر حركة تعيينات محدودة


وناشد النائب محمد عبد الله زين الدين أهالى القرى والريف المصرى الاهتمام بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالى وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه فى صالحهم وأن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدى على الأراضى الزراعية، أو البناء العشوائى وتأكيده أن ذلك هو التحدى الحقيقى وأن ادخال خدمة الصرف الصحى، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائى فى مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحى لها، وبالتالى لابد أن يعى الجميع أن ما يتحقق لابد من الحفاظ عليه مؤكداً أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولى لهذه المبادرة يضمن لها النجاح .


كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بمشروع "سكن كريم" الذى تنفذه الدولة ويستهدف إحلال المنازل القديمة فى القرى والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع كل المحافظين، ووزارة التضامن الاجتماعى مؤكداً أهمية حصر المستحقين وإعلان الحكومة البدء فى عملية بناء وحدات بديلة لأهالينا فى هذه المناطق.

مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حياة كريمة الرئيس السيسي

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