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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التجميل الجارية والمشروعات المختلفة بمدينة الشروق

صدى البلد

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة ‏بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز  والمشروعات.

 

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم بالمرور على أعمال الزراعة والتجميل الجارية بالواجهة الغربية والموقع الجديد لمشروع شباب الشروق، وكذا أعمال تنفيذ حديقة مُنتزه الشروق، ومحطة الصرف الرئيسية والمحور الموازى لمشروع القطار الكهربائى، وأشادوا بسير العمل مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن مشروع زراعة الواجهة الغربية للمدينة يأتى ضمن خطة الجهاز لتجميل المدينة، حيث يستهدف المشروع زراعة بعض قطاعات الواجهة التى لم يتم زراعتها سابقاً بالحد الفاصل بين الطريق الغربى والطريق الدائرى الأوسطى مع استخدام مياه الرى للمزروعات من خلال شبكة مياه الصرف المعالجة ثلاثياً، مضيفاً أن المساحة المخصصة للزراعة تبلغ حوالى 15 ألف متر مسطح، حيث تم رفع المخلفات والتسوية وتجهيز شبكة الرى التى ستعمل بنظام التنقيط للحفاظ على المزروعات،  ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.


وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، اكتمال أعمال موقع شباب الشروق والخاص بتوفير فرص عمل لأبناء المدينة، كما تم نقل المستفيدين بالمشروع من الموقع المؤقت القديم إلى الموقع الدائم الجديد .

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه جارٍ زراعة المسطحات الخضراء بأحدث المتنفسات "منتزه الشروق" وقريباً سيتم الإعلان عن التشغيل التجريبى للمشروع، والذى ينتظره قطاع عريض من السكان، بجانب قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الصرف، وجارٍ التنسيق لبدء إطلاق التيار وكذا انتظام سير العمل بالمحور الموازى.

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رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية مدينة الشروق الشروق الزراعة الدائري الأوسطي

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