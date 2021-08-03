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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد المدرستين المصرية اليابانية والمكفوفين ببنها

المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية ببنها

أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة المكفوفين بمدينة بنها ، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

و تفقد الدكتور ياسر محمود ويرافقه  خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية المرافق داخل المدرسة، العنابر وصالات الطعام ، والفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب وصالة الجيم والكافتيريا،وجميع الخدمات المقدمة بالمدارس.

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وقام  بالتحدث مع المعلمين وتشجيعهم علي العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، وعلي حسن التعامل مع أولياء الأمور واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

جدير بالذكر أن المدرسة اليابانية ببنها تقع بمجمع المدارس الجديد بمنطقة السلخانة القديمة وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18,5 مليون جنيه.

و أن مدرسة النور للمكفوفين تضم 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة "أرضى بالاضافة إلى دورين علويين" ومبنى آخر للإقامة يتكون من أرضى و 4 أدوار "ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضى وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا وتقع على مساحة 4 آلاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.

وأكد الدكتور ياسر محمود علي ضرورة تكثيف التدريبات لمعلمي طلاب ذوى الهمم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى شكوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

المدرسة المصرية اليابانية مدرسة المكفوفين التربية والتعليم بنها التعليمية اليابانية

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