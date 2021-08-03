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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر في مأرب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كبد الجيش اليمني، اليوم /الثلاثاء/، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن الجيش اليمني شن هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 عنصراً من مليشيا الحوثي وإصابة العشرات، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المليشيا.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

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