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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للنظافة وإزالة الاشغالات والإنارة بالمنيا

استمرار حملات النظافة
استمرار حملات النظافة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، الى جانب تكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع الاشغالات، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة، بنطاق المركز، للنظافة ، ورفع مخلفات القمامة والتراكمات من نقاط التجميع، ونقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي، حيث شملت الحملات، الوحدة المحلية بصفط الخمار، ومدخل عزبة سلطان باشا، ودمشاو هاشم، وتشجير طريق القاهرة اسوان الزراعي، ونقطة تجمع شارع الفخورة، وأمام النفسية وأمام ترعة كوم الزهيري وشارع المجرى ورى الاشجار المنزرعة بطريق المحيط بقرية بنى احمد الغربية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بحي وسط المدينة، الى جانب رفع عدد من الاشغالات بنطاق حي جنوب المنيا، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربية، اعمال توصيل خط الغاز للمناطق المحرومة داخل القرية.

 

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، بشارع التجارة وشارع سعد زغلول وشارع الكمال، الى جانب القيام بأعمال صيانة الكهرباء وصيانة الكشافات، بعدد من القري، منها، الطريق الرئيسي بالصليبة، ومدخل طريق الروبي الصليبه حتى مدخل كوم الراهب التابعين للوحدة المحلية لقرية شوشة، ومدخل الحتاحتة الشرقي، وطريق مصرف الفيض طريق العمودين غربا بدائرة الوحدة المحلية لقرية البيهو، وقرية منقطين وفرج الله التابعين للوحدة المحلية لقرية منقطين، كما تم تنفيذ حملة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق الوحدة المحلية لقرية شوشة، شملت مدخل طريق أبو سيدهم وكوبرى البحر وبجوار نقطة الأمن والكوبرى الأوسط بالقرية والشارع الرئيسي للقرية، و متابعة اعمال النظافة العامة بقرية طحا الأعمدة ونزالي طحا وكوم الكنيسة، ومداخل ومخارج القرية.
 

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