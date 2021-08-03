وقف 4 حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في الغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.



وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.



وأشار " السعدنى"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.