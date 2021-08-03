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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: تدريب 180 مدربا لتأهيل آلاف العاملين لاستخدام الماكينات الحديثة

صدى البلد

 انطلق البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل، في إطار تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 

وأوضح  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب نحو 180 مدربًا على مدار 6 أشهر في النواحي النظرية والعملية على البرنامج التدريبي المعد من قبل المكتب الاستشاري العالمي المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن المركز يضم نماذج من الماكينات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج والتجهيز والملابس، والتي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، إلى جانب معامل لفحص واختبار المنتجات.

وأعرب وزير قطاع الأعمال العام، عن تمنياته بالتوفيق للمتدربين واكتساب مهارات جديدة بما يسهم في اكتمال منظومة التطوير بالعنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.

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