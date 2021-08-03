عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعيين المستشارة وفية العطيفي مديرا للدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالنيابة الإدارية

المستشارة الدكتورة
المستشارة الدكتورة وفية العطيفي

أصدر المستشار  عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بتعيين المستشارة الدكتورة / وفية العطيفي مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.


ومن الجدير بالذكر أن المستشارة الدكتورة / وفية العطيفي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٩، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١ .


وقد حصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام ١٩٨٣بتقدير جيد جدًا وماجستير القانون العام عام ١٩٩٤بتقدير جيد جدًا في رسالة بعنوان " ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ " كما حصلت على درجة الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٣ مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية لرسالة بعنوان " خصومة التأديب الإداري "

وقد سبق للمستشارة الدكتورة وفية العطيفي العمل بعدد من النيابات كما تم انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل وكذا إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.


وبتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠٦ تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، وفي عام ٢٠١٩ تم تعينها وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثم واعتبارًا من القرار الصادر اليوم مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

النيابة الإدارية الدعوى التأديبية الحقوق جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات| شاهد

لمحاربة ارتفاع الأسعار.. هاني الناظر يقدم علاجا جديدا لحب الشباب بالمجان

السيسي يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الرئيس السيسي يوجه بتطعيم العاملين في الجامعات والمدارس بلقاح كورونا

3 أسباب وراء حديث الرئيس عن زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف عليها

الأخلاق أولا .. فولوس اليوناني ينسحب من صفقة عمرو وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

شوبير يكشف تفاصيل عرض جالاتا سراي لديانج وموقف مفاجئ للاعب

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ