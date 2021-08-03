لبنان.. طقس حار مع خطر اندلاع الحرائق

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فى لبنان أن يكون الطقس غدا|، الأربعاء، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

ووفقا لقانون فايلز، فإنه من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني فى لبنان طقس الأيام المقبلة أن يسود طقس قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، حيث تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

أما طقس الأربعاء، فمن المتوقع أن يكون قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

أما الخميس، فسيكون قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل، خصوصا جنوب البلاد ودون تعديل يذكر في الداخل، كما تنخفض الرطوبة على الساحل مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

أما الجمعة قليل الغيوم إلى غائم اأيانا من دون تعديل في درجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا مع التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

