السيسي يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، معقبا "مصر من الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بكورونا، ولذلك نتمنى من المواطنين الحرص".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات: "زي مانا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".

وأردف: "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا كويس، وجميعنا مأمونون على بلدنا ومصالحها".

