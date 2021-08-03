السيسي للمصريين: جه الوقت إن رغيف العيش اللي بـ5 صاغ يزيد تمنه.. محدش يقول متقربش منه.. لا هقرب

السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

السيسى يطرح سؤالا للشعب: محتاجين نجيب أطفال كتير ولا أبناء بصحة جيدة



قال الرئيس السيسي إن نتائج البيانات عن شريحة التقزم والسمنة بين طلاب المدارس، تم وضعها أمام جميع المصريين وليس الحكومة فقط، وذلك لأنهم أولاد مصر يجب الاهتمام الكبير بأمورهم، منوها إلى أن هذه الشريحة لها الحق في وجود الاهتمام من الحكومة والشعب معا .



السيسي: فى تلك الحالة هخصم من كل الوزارات حتة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توفير وجبات مدرسية للطلاب تقدر تكلفته بـ8 مليارات جنيه، قائلا: "8 مليار جنيه منين.. والوجبة هتكون فى حدود 6 أو 7 جنيهات للطفل".

السيسى: نسعى لتقديم وجبة غذائية جيدة للطفل في المدرسة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى “إن القضية مش أى أكل ومش أكل شرب ولا أى رعاية" ، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الماضية كنا نسمع أن الوجبات المدرسية بها تسمم سواء من الناس اللى كانت تسئ للمنظومة أو تقول الحقيقة”.

السيسي يستمع إلى شرح حول المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ..فيديو



استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح حول ما تحتويه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، من اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

السيسي: لو المواطنين فضلوا فى النمو السكاني ده مش هنقدر نكمل.. فيديو



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرزق على الله ولكن الله أمر بالتفكر والتدبر والأخذ بالأسباب.

السيسي: الجهد الذي نبذله ليس منة.. ولو مش هنقوم بدورنا نمشي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “الجهد الذي نبذله ليس منة.. ولو مش هنقوم بدورنا نمشي”.

السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة اليوم الثلاثاء، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

السيسي: توفير وجبات غذائية للطلاب يكلف 8 مليار جنيه.. والنمو السكاني خطر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توفير وجبات مدرسية للطلاب بتكلفة 8 مليار جنيه، قائلا: "منين.. والوجبة هتكون فى حدود الـ 6 أو الـ 7 جنيه للطفل".

السيسى: حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم| شاهد



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..



السيسي للمصريين: جه الوقت إن رغيف العيش اللي بـ 5 صاغ يزيد تمنه



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “جه الوقت أن رغيف العيش اللي بـ5 صاغ يزيد تمنه”، موجها حديثه للمواطنين: “أنا بقولها على الهوا لكل المصريين عشرين رغيف بتمن سيجارة”.

الرئيس السيسي: على الآباء الاهتمام بمراقبة حقيقية لأوزان أولادهم



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم.

الرئيس السيسى يطالب بتكثيف التطعيم ضد كورونا قبل العام الدراسى الجديد



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل من بذل الجهد لإقامة المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، لافتاً إلى أننا نتمنى الاهتمام بالصحة العامة لكل المصريين.

السيسي للمصريين: 4 ملايين طالب يعانون من السمنة أمر غاية في الخطورة



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليارات جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".

السيسي يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا



حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، معقبا "مصر من الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بكورونا، ولذلك نتمنى من المواطنين الحرص".