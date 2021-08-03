ظهور حالتي دلتا بلس.. كوريا الجنوبية تعلن التأهب لمتحور كورونا الجديد

دلتا بلس في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء، حالة التأهب مع ظهور حالتي إصابة جديدة من سلالة كورونا المتحورة الجديدة "دلتا بلس".

ووفقا لـ "channelnewsasia"، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية اكتشفت أول حالتين من متحور كوفيد-19 الجديد "دلتا بلس"، في وقت تكافح فيه البلاد الموجة الرابعة من الإصابات على مستوى البلاد.

ودلتا بلس هو سلالة فرعية للمتحور "دلتا" الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، وكانت التقارير عن حالات دلتا بلس قليلة حتى الآن، وأبلغ عدد قليل من الدول، بما في ذلك بريطانيا والبرتغال والهند، عن بعض الحالات.

وقالت الوكالة لرويترز إنه "تم تحديد الحالة الأولى (في كوريا الجنوبية) لرجل في الأربعينيات ليس لديه سجلات سفر حديثة" ومصدر العدوى قيد التحقيق.

وقال بارك يونج جون، مسئول في هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، إن نتائج الاختبارات لحوالي 280 شخصًا كانوا على اتصال بالرجل وجدت أن ابنه فقط كان إيجابيا أيضا.

وقال بارك إنه من غير الواضح ما إذا كان الابن مصابًا أيضًا بـ "دلتا بلس".

وأوضح بارك أنه تم العثور على الحالة الثانية لدى مسافر عاد من الولايات المتحدة، على الرغم من تطعيمه بجرعتين من لقاح استرازينكا قبل الرحلة.

وقالت السلطات الصحية إن العديد من اللقاحات الرئيسية تعمل ضد متغير دلتا شديد العدوى، والذي أصبح بالفعل سائدًا في العديد من البلدان، لكنه أثار مخاوف سلالات جديدة قد تتهرب من بعض اللقاحات.

وقال بعض العلماء إن متحور "دلتا بلس" قد يكون أكثر قابلية للعدوى، مشيرا إلى أن الدراسات جارية في الهند وعلى مستوى العالم لاختبار فعالية اللقاحات ضد هذه الطفرة.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 1202 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الاثنين ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 202203 إصابة ، مع 2104 حالة وفاة.

وقالت الدولة يوم الثلاثاء إنها أعطت 20 مليون شخص، أي 39 في المائة من سكانها، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 14.1 في المائة بشكل كامل.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تحصين 36 مليون شخص على الأقل بحلول سبتمبر.