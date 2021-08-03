عقب تنصيب رئيسي.. مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أمريكا

قال مسؤول إيراني لوكالة "نور نيوز" الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بفعل "مخالفات" تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.

وقال المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، "مع استمرار مخالفات إدارة بايدن.. لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستُحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما"، ووكالة نور نيوز مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي في إيران.

والشهر الماضي، قالت طهران إنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء، لكن واشنطن نفت ذلك.

ويأتي التصريح في اليوم الذي نصب فيه المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإيرانية خلفا للإصلاحي حسن روحاني.

وفي حفل التنصيب، الذي جرى صباح الثلاثاء، أعرب إبراهيم رئيسي، بعد حصوله على ”أمر الموافقة“ من المرشد الأعلى علي خامنئي، عن أسفه لعدم تمكنه من تقبيل يد علي خامنئي بسبب ظروف كورونا.

وقال رئيسي في كلمته: "كان شرط الأدب والاحترام في حفل التنصيب، تقبيل يد المرشد علي خامنئي، لكنني حُرمت من هذا، بسبب الظروف الحالية لتفشي فيروس كورونا".

وتعهد في خطابه بـ"السعي لرفع العقوبات الاقتصادية، وتنفيذ خطة فورية لمعالجة مشاكل الناس في 10 مجالات، مثل التضخم وعجز الميزانية وفيروس كورونا".

كما انتقد رئيسي سياسات سلفه، الرئيس السابق حسن روحاني، الذي كان حاضرا في مراسم التنصيب.

وألقى المرشد علي خامنئي كلمة خلال مراسم التنصيب، حيث أوصى رئيسي بضرورة الالتزام بالشعارات التي رفعها خلال حملته الانتخابية.

وقال خامنئي: "أدعوك للالتزام بشعارك المتمثل في الحكومة الشعبية، وأن تكون بين أبناء الشعب، لكن دون فقدان الصلات مع النخبة"، مطالبا إياه بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

كما دعا خامنئي، رئيسي، إلى ضرورة الاهتمام بمحاربة الفساد في إيران، مشيرا إلى أن "نبع الفساد هو في الجهات التنفيذية، لذا يجب محاربة الفساد القائم فيها".

واعتبر المرشد الإيراني أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة "أفشلت مؤامرة الأعداء"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هناك "جهات داخل إيران تعمل على شن حرب نفسية للسيطرة على الرأي العام في إيران".