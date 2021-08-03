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برلمان

برلمانية: السيسي الداعم الأول للمرأة وأول من نادى بحقوقها كاملة فى مصر الحديثة

النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب

أشادت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ مبادرة للكشف عن الراغبات في الإنجاب، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، و أول من نادى بحقوقها كاملة فى مصر الحديثة ، يظهر ذلك جليا من خلال تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات السياسية ، الإقتصادية ، والإجتماعية.

 

وأشارت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن توجيه الرئيس السيسي اليوم أثناء افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز، بتنفيذ مبادرة للكشف عن الراغبات فى الإنجاب ، خطوة هامة تكفل للمرأة المصرية الحق فى الإنجاب بطريقة سليمة و صحيحة ، للحفاظ على صحتها فى المقام الأول ، ومن ثم ضمان إنجاب أجيال أصحاء دون تشوهات أو عيوب خلقية .

 

وأوضحت عضو النواب أن توجيه الرئيس بتنفيذ هذه المبادرة، تأتي استمرارا لمسيرة من الرعاية والعناية لصحة المرأة والطفل ، و التي تشهدها مصر بكفاءة خلال الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتى دائما ما تأتي توجيهاته لصالح الوطن والمواطنين ، بما يكفل لهم العيش فى بيئة آمنة وصحية . 

 

 

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عضو صحة النواب تشيد بالمبادرة الرئاسية للكشف على الراغبات في الإنجاب

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الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة للكشف على الراغبات فى الإنجاب

 

جدير بالذكر أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، وقال: "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحى معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات: "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالي لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

 

وأوضح السيسي: "زي مانا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".

 

وأردف: "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا كويس، وجميعنا مؤتمنون على بلدنا ومصالحها".

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