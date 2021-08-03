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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الأصل طبيب بشرى .. وافى يستعد لطرح "حالتي المزاجية"

وافي
وافي

يستعد الفنان وافى خلال الفترة القادمة لطرح أحدث أعماله الغنائية المصورة وهى بعنوان "حالتى المزاجية".

 

الأغنية  من كلماته وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال .

 

والأغنية التي يستعد وافي لطرحها  تتناول موضوع جديد ومختلف عن الساحة الغنائية، فلأول مرة تتحدث عن معنى وفكرة موضوع "تقلب المزاج المفاجئ" وهو الاضطراب والإحساس بالفرح تارة أوالحزن و الغضب تارة أخرى.. ولكن مع نهاية الأغنية سيقدم "وافى" مفاجأة أخرى. 

 

طبيب بشرى : 


الفنان محمد وافى هو طبيب بشرى يدير إحدى المستشفيات ، تأثر منذ فترة بما يقدمه الفنان حميد الشاعري في الألحان والتوزيعات والسيستيم الخاص به، فقرر أن يتفرغ للغناء وأيضا كتابة الأغنيات، وذلك بعدما جمعته الصداقة مع الفنان مصطفى شوقى الذى اقتنع به وشجعه وأعجب بصوته وأفكاره وقام بتلحينها وانضم إليهما الموزع الموسيقى مايكل جمال.

 

 قدم "وافى" أولى اغنياته بعنوان " اسمي وافي " من كلماته وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال ، ثم قدم بعدها الثلاثى عددا من الأغنيات المتميزة من بينها فيديو كليب أغنية "عالم مجنون" والتى حققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب، وأيضا فيديو كليب اغنية "فاتت سنين".

وافى الفنان محمد وافي حالتي المزاجية أغنية حالتي المزاجية مصطفى شوقي

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