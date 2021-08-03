رفع 2400 طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة

تكثف محافظة الجيزة من مجهوداتها بالمراكز والمدن لرفع المخلفات المتراكمة علي مدار فترات زمنية لإضفاء المظهر الحضاري اللائق ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقري والوحدات المحلية.

حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمجهودات رفع المخلفات والتراكمات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني .

وفي ذلك الإطار قامت مدينة الحوامدية برفع تراكمات مخلفات مبانى ورتش بطريق أبو صير وبلغت ١٥٠٠ طن والتي تراكمت علي مدار سنوات .

كما قام مركز ومدينة أوسيم برفع ٩٠ طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل .

كما بدء مركز ومدينة كرداسة بالبدء في أعمال رفع حوالي ٨٠٠ طن مخلفات بمنطقة المعتمدية وجار استكمال الاعمال .

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