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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار القمامة وتهالك الشوارع.. أهالى حدائق القبة يستغيثون بالحى

صدى البلد

أرسل القارئ محمد طوسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة وتهالك الشوارع .

وقال طوسون في شكواه:"نحن سكان شارع امتداد ولي العهد  نعاني من بعد تطويره منذ سنتين وشارع ترعة الجندي والشيخ غراب اصبحا اسوء واقبح من القبح نفسه بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي مهزله بكل ماتحمله الكلمه من معاني قمامة  وتراب ورتش مخلفات وروائح كريهه وعشوائيه في كل شئ".

وأضاف شوارع تقسيم الجمعيه لاتعرف نظافه والقمامة  في كل مكان والشوارع متهالكه و ويوجد كافيهات وسط العمارات السكنية بدون ترخيص.

نرجوكم زياره على الطبيعه لانقاذنا من هذه المهازل وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار القمامة القمامة

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