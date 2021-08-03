انتشار القمامة وتهالك الشوارع.. أهالى حدائق القبة يستغيثون بالحى

أرسل القارئ محمد طوسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة وتهالك الشوارع .

وقال طوسون في شكواه:"نحن سكان شارع امتداد ولي العهد نعاني من بعد تطويره منذ سنتين وشارع ترعة الجندي والشيخ غراب اصبحا اسوء واقبح من القبح نفسه بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي مهزله بكل ماتحمله الكلمه من معاني قمامة وتراب ورتش مخلفات وروائح كريهه وعشوائيه في كل شئ".

وأضاف شوارع تقسيم الجمعيه لاتعرف نظافه والقمامة في كل مكان والشوارع متهالكه و ويوجد كافيهات وسط العمارات السكنية بدون ترخيص.

نرجوكم زياره على الطبيعه لانقاذنا من هذه المهازل وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

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