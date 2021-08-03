رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا منصور بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، وارتدت كاش مايوه باللون الفوشيا وتركت خصلات شعرها البني منسدلة على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة “شاهد نت” الإلكترونية.



مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



وأعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أسود فاتح»، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية قناة mbc مصر.



وأشارت رانيا منصور إلى أن دورها في المسلسل من أحسن الأدوار التي لعبتها، معربة عن أمنيتها بتحقيق نجاح مماثل للمسلسل عبر قناة mbc مصر الفضائية كالذي حققه عبر منصة شاهد الإلكترونية.



وأكدت أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول المسلسل فور عرضه الأول إلكترونيًا، لافتة إلى أن أسباب قبولها للمسلسل جمال الدور الذي لعبته، إضافة إلى المشاركة مع فريق عمل متميز مثل: هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، وباقي فريق عمل المسلسل، مؤكدة أن كل واحد من هؤلاء لعب بطولة بمفرده داخل المسلسل، علاوة على العمل مع المخرج كريم العدل، وشركة الإنتاج.



وحول أبرز كواليس المسلسل، أوضحت رانيا منصور أن أصعب فترة تعرضت لها خلال بداية انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تصوير المشاهد في لبنان، لافتة إلى أنها وفريق عمل المسلسل قضوا فترة من العزل هناك دون تصوير.



وأشارت رانيا منصور إلى أنه بعد عودة فريق عمل المسلسل للتصوير في لبنان، حدث انفجار بيروت، فكانت فترة عصيبة على فريق العمل، لكنها فترة تقارب حقيقية بين كل فريق عمل المسلسل فكانوا يتقابلون ويلتقون يوميا في مكان إقامتهم، ما ساهم في تعميق العلاقات بينهم.



ولفتت إلى أنها تصادف تواجدها في لبنان لتصوير المسلسل خلال انفجار مرفأ بيروت، الذي هز العالم كله، لافتة إلى أنها لم يكن لديها تصوير في ذلك اليوم لكنها كانت داخل أحد المولات.



وأوضحت أنها تفاجأت بتكسير النوافذ الزجاجية ودوي الانفجار الضخم، دون أن تعرف السبب الواضح من ذلك لكنها لم تصب بأي شيء إثر الانفجار، لافتة إلى أنها كانت بجوار باب المول وفور سماع الانفجار خرجت مسرعة، وأنه لم يحدث أي تدافع لقلة المتواجدين داخل المول أثناء الانفجار.



ونوهت رانيا منصور إلى أن الفنانة هيفاء وهبي كان لديها تصوير في ذلك اليوم لكن اليوم مر بسلام على فريق عمل المسلسل، ولكن الرهبة سيطرت عليهم بالكامل لمحاولة اطمئنان كل منهم على الآخر، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة روجينا بعد هذا الانفجار للإطمئنان، وأن أهلها شعروا بالخوف عليها بعد الحادث.



وأعربت رانيا منصور عن اهتمامها بالسوشيال ميديا نظرا لسرعة التفاعل عليها وتوصيل المعلومات، وأصبحت شيئا أساسيا للفنان لأنها وسيلة تواصل مباشرة مع الجمهور.



وتابعت رانيا منصور، أن الفنان لا يستطيع التواصل دوما على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها لا تحب التعليقات السلبية من النشطاء، وترحب بالتعليقات الإيجابية والنقد البناء.



وأكدت رانيا منصور أنها تتجاهل التعليقات السلبية، وتغضب من الأسلوب غير اللائق من أي شخص،لافتة إلى أنها مع التعبير عن الرأي في كل الاتجاهات بأسلوب راقٍ ولائق، وضد فجاجة الألفاظ التي تصل لحد الشتائم، فهذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يتقبله.



وحول مواصفات شريك حياتها، قالت رانيا منصور، في دعابة: «عايزاه يكون أمور وغني اوي وعنده عربية فظيعة وبيحبني ويموت فيا ومش شايف غيري، يعني طلبات بسيطة كلها»، ثم تابعت بجدية قائلة إن أهم شيء تبحث عنه المشاركة والراحة النفسية.