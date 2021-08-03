أولمبياد طوكيو .. لاعبان مصريان يتأهلان إلى نهائي الفروسية

تأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي ضمن منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.



وخرج نائل نصار بجولة نظيفة بلا أخطاء بينما خرج محمد طاهر بخطأ وحيد ليضمن كلا منهما التأهل إلى نهائي المنافسات.

في المقابل ضعفت فرص اللاعب عبد القادر سعيد في التأهل وذلك بعد وقوعه في 15 خطأ خلال المنافسات.



وتضم قائمة المنتخب المصري للفروسية المشاركة في طوكيو كلا من من نايل نصار– عبد القادر سعيد – محمد طاهر زيادة – محمد طلعت.

وتأهل المنتخب المصري للفروسية إلى أولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب 60 عاما وذلك بعد التتويج ببطولة الأمم للفروسية والتي أقيمت في مدينة الرباط المغربية أكتوبر 2019 وضم المنتخب وقتها الفرسان سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها فى الألعاب الأولمبية وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.