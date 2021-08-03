عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. لاعبان مصريان يتأهلان إلى نهائي الفروسية

نايل نصار
نايل نصار

تأهل الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي ضمن منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.


وخرج نائل نصار بجولة نظيفة بلا أخطاء بينما خرج محمد طاهر بخطأ وحيد ليضمن كلا منهما التأهل إلى نهائي المنافسات.

في المقابل ضعفت فرص اللاعب عبد القادر سعيد في التأهل وذلك بعد وقوعه في 15 خطأ خلال المنافسات.


وتضم قائمة المنتخب المصري للفروسية المشاركة في طوكيو كلا من  من نايل نصار– عبد القادر سعيد – محمد طاهر زيادة – محمد طلعت.

وتأهل المنتخب المصري للفروسية  إلى أولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب 60 عاما وذلك بعد التتويج ببطولة الأمم للفروسية والتي أقيمت في مدينة الرباط المغربية أكتوبر 2019 وضم المنتخب وقتها الفرسان  سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها فى الألعاب الأولمبية وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

اولمبياد طوكيو المنتخب المصري دورة الألعاب الأولمبية محمد طاهر زيادة نائل نصار الفروسية

ترشيحاتنا

ميدو: موسيماني زعلان من بدر بانون

هبة أبو الخير: 4 أسباب تدفع الزوجة للتخلص من شريك حياتها

يشار شريف: درء هلاك النفوس أعظم من إقامة الشعائر

في اليوم العالمي للبطيخ.. أغرب 10 حقائق عنه

الناتو يدين الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية.. وبريطانيا ترحب بموقف الحلف

أولمبياد طوكيو .. لاعبان مصريان يتأهلان إلى نهائي الفروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

شعبة المخابز: تحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة.. وتوقعات الزيادة 10 قروش

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ