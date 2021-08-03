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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة نشوب حريق محدود بمنبي إدارة المستشفيات الجامعية بالزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق انه لا صحة إطلاقا لما إشيع بنشوب حريق بمستشفيات الجامعة وان ما حدث هو نشوب حريق فى المخلفات على سطح مبنى المنتديات  والمطل عليه نوافذ التعليم الاليكترونى تحت الانشاء والتشطيب والتابعة لجامعة الزقازيق.

 

وأضاف المصدر ان ذلك المكان يقع ملاصقا لمبنى إدارة المستشفيات وان العاملين تمكنو من السيطرة علي الحريق بمساعدة قوات الحماية المدنية والذي لم يسفر عن وقوع خسائر مادية او بشرية .

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا بنشوب حريق محدود بمخلفات بالقرب من إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق بمساعدة العاملين.

 

وعلي جانب أخر فقد أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية ، بمدخل مفارق بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية ، بمدخل مفارق بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان.

 

وتبين انه أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

الشرقية حماية حادث جامعة الزقازيق مستشفي مخلفات

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