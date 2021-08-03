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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. مكتب تمثيل سياحي للسلطنة في الصين

عمان
عمان

تفتتح وزارة التراث والسياحة  مكتب تمثيل سياحي للسلطنة في جمهورية الصين وذلك ضمن منظومة التطوير والتجديد في الخطط والبرامج التسويقية التي تنفذها الوزارة والتي تُعنى بتسويق وترويج السلطنة سياحيًّا من خلال مكاتب التمثيل السياحية الخارجية.

وتتمثل مهام المكتب وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة في توعية السائح الصيني المستهدف بالسلطنة كونها وجهة سياحية من خلال الترويج للهوية التسويقية وجعل عُمان بارزة في مختلف الفعاليات السياحية المهمة في السوق الصيني وتوطيد العلاقة بين شركاء القطاع (الشركات والفنادق) المحلي مع نظرائهم من السوق الصيني.

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ووضحت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التراث والسياحة أن أعداد زائري السلطنة من جمهورية الصين الشعبية خلال الـ 5 أعوام الماضية بلغ 219 ألفًا و717 زائرًا، وشهدت الفترة بين عامي 2018 و2019م ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة زائري السلطنة وصلت إلى 141 بالمائة .

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