نبيل الحلفاوي لـ منتخب اليد: شرفتمونا وشرفتم العرب وأفريقيا

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد بعد التأهل لنصف نهائي لبطولة طوكيو .

وغرد نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "ألف مبروك يا أرجل رجالة.. منتخب اليد يفوز على المنتخب الألماني ويتأهل لنصف النهائي أمام فرنسا.

شرفتمونا وشرفتم العرب وإفريقيا.

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

تقدم منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 25 - 21، بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

الشوط الثاني:

وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

أنهى المنتخب المصر اللقاء متفوقا 31 - 26.

ويسعى منتخب مصر لتتويج جهوده بالوصول للمربع الذهبي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، وضمان المنافسة على ميدالية أولمبية تاريخية، لكنه سيصطدم اليوم بمنتخب الماكينات الألمانية، في مباراة منتظرة وستكون بكل تأكيد مليئة بالمتعة والإثارة.

وأنهى منتخب مصر بطولة العالم الأخيرة في المركز السابع، فيما احتل الألمان المركز الثاني عشر، إضافة لاحتلال الفراعنة المركز الثاني في دور المجموعات بالأولمبياد، فيما ذهب المركز الثالث في المجموعة الأولى لألمانيا، لذا على الورق فالمنتخب المصري هو المرشح لعبور الدور القادم، لكن تاريخ المواجهات وآخر مواجهة أيضًا جمعتهما قبل انطلاق البطولة، لا تبشر بالخير لأبناء النيل.

المنتخب الألماني استطاع الانتصار على الفراعنة قبل الأولمبياد بفارق هدفين، كما أنهم يتفوقون في سجل المواجهات مع منتخب مصر، والذي نستعرضه تباعًا.

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.



أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.



ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.



ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.



رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.



خامس المباريات كانت في أولمبياد أثينا 2004، وانتصرت ألمانيا بنتيجة 26-14.



سادس المباريات كانت في أولمبياد بيكين 2008، وفازت ألمانيا بنتيجة 25-23.



سابع المباريات كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت ألمانيا بنتيجة 31-25، وهي آخر مباراة رسمية بين المنتخبين.



التقى المنتخبان في بطولات العالم 2015، 2011، 2005، 1999، وخسر فيها الفراعنة جميعًا بنتائج 31-25، 23-16، 30-25، 28-25، 23-18 على الترتيب.



يعد أحمد العطار، لاعب منتخبنا السابق، هداف الفراعنة في المواجهات ضد ألمانيا، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد محمد سند هو أكثر المسجلين من المنتخب الحالي في مرمى ألمانيا برصيد 7 أهداف.