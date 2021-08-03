بيراميدز يتقدم بشكوي ضد تامر أمين ويقاطع قناة النهار.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر، عن تقدم نادى بيراميدز بشكوى ضد الاعلامي تامر أمين بسبب هجومه علي النادي.



في خطاب رسمي.. بيراميدز يشكو مقدم البرامج تامر أمين للمجلس الأعلى للإعلام ويقاطع قناة النهار بسبب هجومه علي النادي وتحريضه ضد رمضان صبحي لاعب الفريق

وقال الإعلامي تامر أمين، ساخرًا من هزيمة فريق بيراميدز أمام إنبي، إنه يعتذر للاعب رمضان صبحي عن اعتقاده سابقًا أنه غادر الأهلي وانتقل لفريق بيراميدز للبحث عن الطموح.

وتابع “أمين” خلال حلقة من برنامجه “آخر النهار”، المعروض عبر شاشة “النهار”: “أنا فهمت غلط لما أنت طلعت في المؤتمر الصحفي وقلت إنك سبت الأهلي عشان طموح بيراميدز، أنا كنت فاهم إنك بتبحث عن طموح المكسب والميداليات لكن انت طلع قصدك الطموح بتاع المنطقة الدافئة في الدوري أو رحلة الهبوط.. لأ كدة إحنا أسفين يا رمضان”.