فخر العرب..حسن المستكاوي يتغزل في منتخب اليد بعد التأهل لنصف نهائي طوكيو

أشاد حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي بمنتخب اليد عقب التأهل لنصف نهائي منافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: منتخب مصر لكرة اليد فريق عالمي فخر العرب كلكم نجوم شكرا ياعالميين رائحة الميدالية تطل علينا.. في مواجهة فرنسا بالدور قبل النهائي "

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 25 - 21، بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

الشوط الثاني:

وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

أنهى المنتخب المصري اللقاء متفوقا 31 - 26.

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.

أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.



ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.



ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.



رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.