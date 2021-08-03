عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : افتتاح «سايلو فودز» يعكس حرص القيادة السياسية على توفير الغذاء الصحي للمصريين

النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة الغذائية «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة على توفير الغذاء الصحي للمصريين، فضلًا عن تحقيق استقرار وانخفاض للأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية  للمنتجات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تنفيذ استراتيجية تنفيذ الأمن الغذائي والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى بالسلع الزراعية كما تحاول الوصول لخطوات متقدمة نحو التصدير.

 

وأضاف «كمال»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكف على تحقيق التنمية لقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي الذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للمصريين، بالإضافة إلى  توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير في الصادرات الغذائية حيث استطاعت الصادرات المصرية لنموها لأكثر من 13% في النصف الأول من هذا العام وهو رقم جيد في في ظل تداعيات جائحة كورونا الذي تأثر الاقتصاد بها سواء كان ذلك في الصادرات الواردات في جميع القطاعات.

 

وثمن عضو مجلس الشيوخ، حديث الرئيس السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية وعلى ضرورة زيادة وعي المواطنين بجهود التنمية المبذولة لتحسين حياة المواطنين، موضحًا أن مشكلة الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، نظرًا لتأثيرها على عوائد التنمية الاقتصادية، والمستوى المعيشي الخاص بالسكان، فضلا عن تأثيرها السلبي علي حق المواطن في الحصول على العديد من الخدمات بمستوى عال من الجودة بقطاع التعليم والصحة والحد من الفقر.

 

ولفت «كمال»، إلى أن الدولة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الأصعدة تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أنه مما لا شك فيه أن ما يحدث من مشروعات تنموية هى لتحسين الخصائص السكانية وسينعكس في القريب العاجل على معدلات النمو السكاني المتسارع، لأن الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر على ضبط النمو السكاني.
 

الرئيس السيسي الاكتفاء الذاتي المدينة الغذائية الاقتصاد القومي الزيادة السكانية الخصائص السكانية

ترشيحاتنا

اعتقدوا أنهما تؤأم.. شبه كبير بين أم وابنتها وهذه كلمة السر

الصيادلة: فتح باب الحجز لدفعة جديدة بماجستير إدارة الأعمال بخصم 40%

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

رؤية السيسي .. الإفتاء تنجز أول أرشيف عملاق للفتاوى خلال عام ونصف

بالقرية الذكية.. رئيس الوزراء يفتتح مُجمع المعرفة للثقافة المالية

موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

شعبة المخابز: تحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة.. وتوقعات الزيادة 10 قروش

أولمبياد طوكيو| مصر تقهر ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ