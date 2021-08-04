برلمانية : الرئيس السيسي يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية

ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، بتنفيذ مبادرة الكشف عن الراغبات في الإنجاب ، مؤكدة أنه و منذ 7 سنوات حتى اليوم والرئيس عبد الفتاح السيسى يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا وصحيًا .

وأوضحت "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة يأتى للحفاظ على صحة المرأة فى المقام الأول ، إلى جانب استكمال جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى تستطيع نقل كل هذه المواد إلى طفلها خلال فترة الحمل.

وتوجهت عضو صحة النواب بالتحية القلبية للرئيس السيسي، على ما يبذله من مجهودات داعمة للمرأة المصرية، إلى جانب حرصه على مساندتها للوصول إلى حياة آدمية تليق بها، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية على أرض الواقع، حيث إن اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة على كافة الأصعدة المختلفة ، نجد أنه تمكن من دعمها ، ومناصرتها ، تمثل ذلك في حرصه الشديد على تمكينها اقتصاديا ، اجتماعيا ، وسياسيا، وصحيا وتقديم كل صور المساعدة الممكنة لها ، إقرارا منه بأن المرأة أساس بناء الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء ، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، وقال: "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحى معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات: "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالي لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

وأوضح السيسي: "زي مانا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".

وأردف: "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا كويس، وجميعنا مؤتمنون على بلدنا ومصالحها".