عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : الرئيس السيسي يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية

النائبة إيرين سعيد،
النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، بتنفيذ مبادرة الكشف عن الراغبات في الإنجاب ، مؤكدة أنه و منذ 7 سنوات حتى اليوم والرئيس عبد الفتاح السيسى يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا وصحيًا .

 

وأوضحت "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة يأتى للحفاظ على صحة المرأة فى المقام الأول ، إلى جانب استكمال جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى تستطيع نقل كل هذه المواد إلى طفلها خلال فترة الحمل.

 

وتوجهت عضو صحة النواب بالتحية القلبية للرئيس السيسي، على ما يبذله من مجهودات داعمة للمرأة المصرية، إلى جانب حرصه على مساندتها للوصول إلى حياة آدمية تليق بها، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية على أرض الواقع، حيث إن اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة على كافة الأصعدة المختلفة ، نجد أنه تمكن من دعمها ، ومناصرتها ، تمثل ذلك في حرصه الشديد على تمكينها اقتصاديا ، اجتماعيا ، وسياسيا، وصحيا وتقديم كل صور المساعدة الممكنة لها ، إقرارا منه بأن المرأة أساس بناء الأسرة المصرية.

 

txt

عضو صحة النواب تشيد بالمبادرة الرئاسية للكشف على الراغبات في الإنجاب

txt

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة للكشف على الراغبات فى الإنجاب

 

جدير بالذكر أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء ، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، وقال: "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحى معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات: "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالي لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".

 

وأوضح السيسي: "زي مانا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".

 

وأردف: "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا كويس، وجميعنا مؤتمنون على بلدنا ومصالحها".

لجنة الصحة مجلس النواب الرئيس السيسي الانجاب مبادرة

موضوعات متعلقة

القلق بعد سنة ..10% نسبة تأخر الإنجاب بين الأزواج

استشاري جراحة الذكورة: مرض صفر حيوان منوى السيناريو الأصعب فى تاخر الإنجاب

ترشيحاتنا

جيتور ترفع أسعار طراز X70 موديل 2022 في مصر

رشاد حسين.. أول سفير مسلم في إدارة بايدن

محافظات مصر|52 فرصة عمل جديدة بالمنيا.. السويس تستعد لاحتفالية ذكرى افتتاح القناة الجديدة.. البحر الأحمر تستقبل أول رحلة كروز سياحية من السعودية

إشادة واسعة من الألمان بـ منتخب مصر لليد بعد التأهل لتصف نهائي طوكيو 2020

كرسي يشعل عراكًا داميًا على متن طائرة في الولايات المتحدة.. والشرطة تتدخل

خدمات تهمك| توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أسعار الذهب والعملات.. مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ