عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

صدى البلد

تصدرت أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي والنادي الإسماعيلي، محركات البحث على جوجل، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب مزاعم تفيد بأنه تحرش بفتاة يابانية أثناء بعثة المنتخب في طوكيو حيث قرر اتحاد الكرة إيقاف اللاعب للتحقيق معه.

 

شاهد الفيديو 

 

تعليق محمد حسام ميدو 

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي أزعجه جدا، لأنه يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن.

 

وأضاف “ميدو”، عبر برنامجه “أوضة اللبس” المذاع على قناة “النهار”، "بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن، لماذا خرج هذا البيان في التوقيت الحالي، ولم يتم الإعلان عنه فور حدوث الواقعة".

 

قرار اتحاد الكرة المصري 

كان اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، أصدر بيانًا منذ قليل يؤكد خلاله إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي بعدما دخل في أزمة مع إحدى العاملات في فندق إقامة منتخب مصر في اليابان.

 

وذكر اتحاد الكرة في بيانه قائلا : “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر، حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين".

 

وأضاف البيان: “انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا، ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والنادي الإسماعيلي في طوكيو والتحرش بفتاة من خلال الفيديوجراف التالي.

 

شاهد الفيديو

 

عبد الرحمن مجدي اللاعب عبد الرحمن طوكيو تحرش اللاعب عبد الرحمن مجدي

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

فيديوجراف.. حلم مستحيل.. شريهان تروي معاناة ولادتها الأخيرة

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

فيديو جراف.. ضحاياه كتير .. اليوتيوبر أحمد حسن يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة

فيديوجراف.. طعن مدرسة في الشارع من أجل حقيبة يدها.. التفاصيل

فيديوجراف.. رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز ويعتذر للصحفيين

فيديوجراف.. حقيقة استكمال ياسمين عبد العزيز علاجها بالخارج

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لما بياخد قرارات صعبة تكون لمصلحة مصر

زمان كنت باخد رغيف جبنة.. أحمد موسى: نظام حديث لتغذية طلاب المدارس

قفزة ثقافية في السعودية .. تفاصيل

عقوبة إفشاء الأسرار الزوجية وسر العمل.. دار الإفتاء ترد

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المدينة الغذائية بها أعلى معايير الجودة.. أحمد موسى: مصر مش هتقفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ