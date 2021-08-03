تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

تصدرت أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي والنادي الإسماعيلي، محركات البحث على جوجل، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب مزاعم تفيد بأنه تحرش بفتاة يابانية أثناء بعثة المنتخب في طوكيو حيث قرر اتحاد الكرة إيقاف اللاعب للتحقيق معه.

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تعليق محمد حسام ميدو

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي أزعجه جدا، لأنه يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن.

وأضاف “ميدو”، عبر برنامجه “أوضة اللبس” المذاع على قناة “النهار”، "بيان اتحاد الكرة بإيقاف عبد الرحمن مجدي يمس سمعة ومستقبل لاعب مميز وصغير في السن، لماذا خرج هذا البيان في التوقيت الحالي، ولم يتم الإعلان عنه فور حدوث الواقعة".

قرار اتحاد الكرة المصري

كان اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، أصدر بيانًا منذ قليل يؤكد خلاله إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي بعدما دخل في أزمة مع إحدى العاملات في فندق إقامة منتخب مصر في اليابان.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه قائلا : “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر، حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين".

وأضاف البيان: “انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا، ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والنادي الإسماعيلي في طوكيو والتحرش بفتاة من خلال الفيديوجراف التالي.

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