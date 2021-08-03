الصخرة وعشرة العمر.. عصام الحضرى يهنئ وائل جمعة بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ عصام الحضرى حار مرمى منتخب مصر سابقا ، الكابتن وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعة به من خلال حسابة الشخصى عبر موقع انستجرام .

وكتب الحضرى " الصخرة وعشرة العمر وائل جمعة كل سنة وانت طيب يا جمعة يا حبيبي عيد سعيد عليك وعقبال مليون سنة والعمر كله في نجاح وسعادة يا صخرة الدفاع ".

ووجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” رساله تهنئة لوائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لوائل جمعة وعلقت :" بطل الثلاثية التاريخية في بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة الفراعنة

🇪🇬 عيد ميلاد سعيد لصخرة الدفاع المصرية وائل جمعة"