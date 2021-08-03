برلماني يشيد بافتتاح مدينة "سايلو فودز" الصناعية: تساهم في خفض الأسعار

أشاد النائب سامي فتحي سوس عوض مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات، واصفا هذا المشروع بـ"قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن أهم ما يميز المدينة الصناعية الغذائية أنها من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر على مستوي العالم، خاصة لأنها تستخدم أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان في مدينة السادات، مشيرا إلى أنها تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن المنطقة تشهد عدد من التحديات الآن من بينها التحديات الاقتصادية بكل أشكالها، وتحرص مصر على التغلب على تلك التحديات ، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبيرة العملاقة تساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية.

ولفت النائب إلى أن المدينة الصناعية تضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وذلك لتحقق كافة مناحي التنمية الاقتصادية.