عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بافتتاح مدينة "سايلو فودز" الصناعية: تساهم في خفض الأسعار

النائب سامي سوس عضو
النائب سامي سوس عضو مجلس النواب

أشاد النائب سامي فتحي سوس عوض مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، بافتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات، واصفا هذا المشروع بـ"قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.

 

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن أهم ما يميز  المدينة الصناعية الغذائية أنها من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر على مستوي العالم، خاصة لأنها تستخدم أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان في مدينة السادات، مشيرا إلى أنها تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وذكر  عضو مجلس النواب، أن المنطقة تشهد عدد من التحديات  الآن من بينها التحديات الاقتصادية بكل أشكالها، وتحرص مصر على التغلب على تلك التحديات ، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبيرة العملاقة  تساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية.

 

ولفت النائب إلى أن المدينة الصناعية تضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وذلك لتحقق كافة مناحي التنمية الاقتصادية.

المدينة الصناعية الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية الصناعية الغذائية سوق الصناعات الغذائية التصدير التحديات الاقتصادية

ترشيحاتنا

تفاصيل رسالة الرئيس السيسي لـ قيس سعيد

إسبانيا تخطف فوزا قاتلا من اليابان.. وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي طوكيو

إغلاق مبنى البنتاجون بسبب إطلاق نار .. وأنباء عن وقوع إصابات.. فيديو

محمد سند نجم اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد: لا تهاون أمام فرنسا

العملات الرقمية المشفرة.. كيف تعمل وأهم 5 عملات حاليا؟

رئيس الوزراء يفتتح مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

الرئيس السيسى: حصة مصر من مياه النيل لن تقل

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

شعبة المخابز: تحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة.. وتوقعات الزيادة 10 قروش

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

فيديو

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ