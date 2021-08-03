تفاصيل اختبارات القدرات للمتقدمين للالتحاق بكلية تمريض القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة تعليمات هامة للطلاب المتقدمين لـ اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق بالكلية.

وقالت كلية التمريض جامعة القاهرة ، أنه بناءً على التعليمات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من اتباع الضوابط التالية :

ممنوع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة أخرى إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، وإن كان مغلقا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات

التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة مع بعض التخصصات.

الحضور قبل الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.

جدير بالذكر أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل للتقدم لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov ، علما بأنه من المقرر أن تنطلق التسجيل في الاختبارات يوم السبت الموافق 7/8/2021 ويستمر حتى الخميس 19/8/2021.

ولابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، ويجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها ، ولابد من إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.